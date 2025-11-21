Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar

A Câmara de Santarém está a dinamizar mais uma edição do projecto educativo “Crescer em Segurança”, promovida pela Divisão de Educação e Juventude em parceria com o Serviço Municipal de Protecção Civil. A iniciativa decorreu nas manhãs de 17 a 21 de Novembro, com a participação das turmas da Escola EB1 de São Bento. Os alunos tiveram oportunidade de se deslocar às instalações da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, para terem contacto com actividades ligadas aos primeiros socorros, bem como de combate a incêndios.

O vereador responsável pelo pelouro da Protecção Civil, Bombeiros e Segurança, Emanuel Campos, sublinha a pertinência da iniciativa, referindo que ensinar às crianças noções básicas de primeiros socorros e prevenção de incêndios é investir na segurança de todos. Com este tipo de iniciativas, o município pretende estimular e reforçar uma cultura de segurança entre os mais jovens, que acabam por transportar esses conhecimentos para casa.

FOTOS - CM Santarém