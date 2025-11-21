uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-11-2025

Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar

1 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
2 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
3 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
4 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
5 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
6 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
7 / 7
Santarém promove princípios básicos de segurança entre a população escolar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Santarém tem em curso mais uma edição do projecto “Crescer em Segurança”, que visa ensinar às crianças do 1º ciclo noções básicas de primeiros socorros e prevenção de incêndios.

A Câmara de Santarém está a dinamizar mais uma edição do projecto educativo “Crescer em Segurança”, promovida pela Divisão de Educação e Juventude em parceria com o Serviço Municipal de Protecção Civil. A iniciativa decorreu nas manhãs de 17 a 21 de Novembro, com a participação das turmas da Escola EB1 de São Bento. Os alunos tiveram oportunidade de se deslocar às instalações da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, para terem contacto com actividades ligadas aos primeiros socorros, bem como de combate a incêndios.
O vereador responsável pelo pelouro da Protecção Civil, Bombeiros e Segurança, Emanuel Campos, sublinha a pertinência da iniciativa, referindo que ensinar às crianças noções básicas de primeiros socorros e prevenção de incêndios é investir na segurança de todos. Com este tipo de iniciativas, o município pretende estimular e reforçar uma cultura de segurança entre os mais jovens, que acabam por transportar esses conhecimentos para casa.

FOTOS - CM Santarém
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar