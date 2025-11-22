uma parceria com o Jornal Expresso
22/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-11-2025 15:00

Agrupamento de Escolas de Benavente distinguido com selo Escola Sem Bullying

Agrupamento de Escolas de Benavente distinguido com selo Escola Sem Bullying
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Distinção reconhece trabalho desenvolvido pela comunidade educativa na promoção do bem-estar e na prevenção de comportamentos de risco.

O Ministério da Educação atribuiu ao Agrupamento de Escolas de Benavente o selo “Escola Sem Bullying”, certificação que distingue instituições de ensino que implementam políticas consistentes de prevenção e intervenção face a comportamentos de intimidação entre alunos.
O agrupamento destaca que a distinção “reflecte o compromisso e o esforço contínuo” da comunidade educativa na criação de um ambiente escolar seguro, inclusivo e favorável ao desenvolvimento integral de crianças e jovens.
O selo “Escola Sem Bullying” é atribuído anualmente pelo Ministério da Educação no âmbito de uma estratégia nacional de promoção da convivência escolar positiva e de combate a todas as formas de violência entre pares.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar