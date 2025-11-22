uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 22-11-2025 15:50

Almeirim, Alpiarça e Pernes recebem campanha para encontrar possíveis doadores de medula óssea

O objectivo da iniciativa, a decorrer este domingo, 23 de Novembro, é encontrar um doador compatível com o jovem Afonso, de 12 anos, que sofre de aplasia medular.

Este domingo, 23 de Novembro, uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação estará em Almeirim (na Rutis), Alpiarça (na Escola das Faias) e Pernes (no quartel dos bombeiros) no âmbito de uma campanha nacional de recolha de possíveis dadores de medula óssea. O objectivo é encontra um doador compatível com o jovem Afonso, de 12 anos, que se encontra internado no Centro Materno e Infantil do Norte, no Porto, com aplasia medular.

“Não há compatibilidade dentro da família e, nesse sentido, avançamos com uma campanha de recolha de possíveis doadores de medula óssea em vários locais do país”, informa o pai do rapaz.

