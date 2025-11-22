Sociedade | 22-11-2025 15:50
Almeirim, Alpiarça e Pernes recebem campanha para encontrar possíveis doadores de medula óssea
O objectivo da iniciativa, a decorrer este domingo, 23 de Novembro, é encontrar um doador compatível com o jovem Afonso, de 12 anos, que sofre de aplasia medular.
Este domingo, 23 de Novembro, uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação estará em Almeirim (na Rutis), Alpiarça (na Escola das Faias) e Pernes (no quartel dos bombeiros) no âmbito de uma campanha nacional de recolha de possíveis dadores de medula óssea. O objectivo é encontra um doador compatível com o jovem Afonso, de 12 anos, que se encontra internado no Centro Materno e Infantil do Norte, no Porto, com aplasia medular.
“Não há compatibilidade dentro da família e, nesse sentido, avançamos com uma campanha de recolha de possíveis doadores de medula óssea em vários locais do país”, informa o pai do rapaz.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar