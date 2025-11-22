Alta velocidade entre Soure e Carregado arranca no final de 2028

A Infraestruturas de Portugal (IP) prevê que as obras do troço Soure–Carregado da alta velocidade ferroviária, que inclui uma estação em Leiria, comecem no final de 2028.

“A nossa expectativa é, até final de 2027, ter o contrato assinado. Os projectos começam logo no início de 2028 e, até ao final do ano, esperamos ter obra a correr”, afirmou à Lusa, em Leiria, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, à margem da assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município de Leiria e a IP para a elaboração dos planos de urbanização da nova estação de Leiria e de Sismaria, no âmbito da implementação do troço Soure–Carregado.

Carlos Fernandes referiu na sessão que, com a obtenção da declaração de impacto ambiental, o passo seguinte é preparar toda a documentação do concurso para ser lançado até ao final do primeiro semestre de 2026.

Segundo o sítio na Internet da IP, o lançamento do concurso público, com publicidade internacional, para a concessão da concepção, projecto, construção, financiamento, manutenção e disponibilização do troço Soure–Carregado da linha de alta velocidade Porto–Lisboa “encontra-se previsto para o primeiro semestre de 2026”.

Recorde-se que, em Julho, a Agência Portuguesa do Ambiente deu parecer favorável condicionado ao troço entre Soure e Carregado da futura linha de alta velocidade Lisboa–Porto.

A linha atravessa os concelhos de Rio Maior, Azambuja, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Alcobaça, Porto de Mós, Leiria, Marinha Grande e Pombal.

A ligação da futura linha de alta velocidade à Linha do Norte será feita na zona do Carregado.

Já a futura estação de Leiria, projectada para a zona da Barosa, permitirá a interligação com a Linha do Oeste, sendo esta desviada do seu traçado actual para junto da linha de alta velocidade, de forma a utilizar a estação conjunta.

A concretizar-se, a viagem de comboio entre Leiria e Lisboa na linha de alta velocidade terá a duração de 36 minutos, quando actualmente demora cerca de três horas.