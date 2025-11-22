Casa do Benfica de Tomar promove Caminhada Solidária

Valor angariado com a iniciativa será doado à Associação de Dadores Benévolos de sangue do Hospital de Tomar.

A Casa do Benfica de Tomar vai realizar a 7ª Caminhada Solidária no domingo, 23 de Novembro. O valor angariado com a iniciativa será doado à Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. O início está marcado para as 8h30. Após a caminhada, haverá um almoço.