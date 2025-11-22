Sociedade | 22-11-2025 21:00
Casa do Benfica de Tomar promove Caminhada Solidária
Foto Facebook Casa Benfica Tomar
Valor angariado com a iniciativa será doado à Associação de Dadores Benévolos de sangue do Hospital de Tomar.
A Casa do Benfica de Tomar vai realizar a 7ª Caminhada Solidária no domingo, 23 de Novembro. O valor angariado com a iniciativa será doado à Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. O início está marcado para as 8h30. Após a caminhada, haverá um almoço.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar