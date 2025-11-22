uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 22-11-2025 16:44

EN 114 entre Santarém e Ribeira de Santarém cortada durante quatro dias

O troço da Estrada Nacional 114 entre Santarém e a Ribeira de Santarém vai estar novamente cortado ao tráfego nos dois sentidos de 25 a 28 de Novembro.

O troço da Estrada Nacional 114 entre Santarém e a Ribeira de Santarém vai estar novamente cortado ao tráfego nos dois sentidos de 25 a 28 de Novembro, informou a Câmara de Santarém. Uma medida relacionada com a realização de trabalhos de gestão do arvoredo, ditada por razões de segurança. A intervenção vai ser efectuada pela empresa pública Infraestruturas de Portugal, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém. Prevê-se a interdição ao trânsito entre as 08h00 do dia 25 de Novembro e as 18h00 do dia 28 de Novembro.
Refira-se que esse troço já se encontrava cortado no sentido ascendente, devido à realização de obras para estabilização de um talude. A Infraestruturas de Portugal agradece a melhor compreensão para os eventuais transtornos que o condicionamento de trânsito possa causar, sendo necessário para garantir a boa execução da empreitada e a segurança dos trabalhadores e automobilistas.

