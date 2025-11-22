Mais autonomia para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 na Lezíria
Implementação de bombas de insulina tem tido um impacto muito positivo nas crianças acompanhadas na Unidade Local de Saúde da Lezíria.
No Dia Mundial da Diabetes, assinalado na sexta-feira, 14 de Novembro, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) destaca o trabalho do Centro de Tratamento de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (CT-PSCI) Pediátrico, reconhecido pela Direcção-Geral da Saúde em Janeiro de 2023, que já implementou 26 bombas de insulina em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. O centro combina tecnologia avançada com acompanhamento humanizado. A equipa multidisciplinar — composta por pediatras, enfermeiras especialistas, nutricionista e psicóloga — acompanha diariamente as famílias, garantindo apoio clínico, educativo e emocional.
Segundo Filipa Vilarinho, pediatra e coordenadora do CT-PSCI, “o objectivo é promover o bem-estar e a qualidade de vida das crianças, assegurando crescimento saudável, estabilidade emocional e prevenção de complicações”. As bombas de insulina simulam a função natural do pâncreas, administrando insulina de forma automática e precisa. Os benefícios incluem melhor controlo glicémico, menos variações bruscas de glicose, maior estabilidade no dia-a-dia e eliminação de múltiplas injecções diárias.
O impacto é evidente nos testemunhos das famílias: “A bomba de insulina trouxe o sorriso ao rosto da minha filha”; “As noites tornaram-se muito mais tranquilas e seguras”; “A estabilidade mudou completamente a nossa rotina”, são alguns dos testemunhos partilhados pela instituição em comunicado. “Ao assinalar o Dia Mundial da Diabetes, a ULS Lezíria reforça o compromisso de expandir esta resposta especializada, garantindo que cada criança com diabetes tipo 1 cresça com mais autonomia, confiança e qualidade de vida”, conclui a nota.