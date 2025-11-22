uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 22-11-2025 15:00

Mais autonomia para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 na Lezíria

Profissionais da ULS Lezíria destacam o impacto positivo das bombas de insulina na qualidade de vida das famílias - foto DR
Implementação de bombas de insulina tem tido um impacto muito positivo nas crianças acompanhadas na Unidade Local de Saúde da Lezíria.

No Dia Mundial da Diabetes, assinalado na sexta-feira, 14 de Novembro, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) destaca o trabalho do Centro de Tratamento de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (CT-PSCI) Pediátrico, reconhecido pela Direcção-Geral da Saúde em Janeiro de 2023, que já implementou 26 bombas de insulina em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. O centro combina tecnologia avançada com acompanhamento humanizado. A equipa multidisciplinar — composta por pediatras, enfermeiras especialistas, nutricionista e psicóloga — acompanha diariamente as famílias, garantindo apoio clínico, educativo e emocional.
Segundo Filipa Vilarinho, pediatra e coordenadora do CT-PSCI, “o objectivo é promover o bem-estar e a qualidade de vida das crianças, assegurando crescimento saudável, estabilidade emocional e prevenção de complicações”. As bombas de insulina simulam a função natural do pâncreas, administrando insulina de forma automática e precisa. Os benefícios incluem melhor controlo glicémico, menos variações bruscas de glicose, maior estabilidade no dia-a-dia e eliminação de múltiplas injecções diárias.
O impacto é evidente nos testemunhos das famílias: “A bomba de insulina trouxe o sorriso ao rosto da minha filha”; “As noites tornaram-se muito mais tranquilas e seguras”; “A estabilidade mudou completamente a nossa rotina”, são alguns dos testemunhos partilhados pela instituição em comunicado. “Ao assinalar o Dia Mundial da Diabetes, a ULS Lezíria reforça o compromisso de expandir esta resposta especializada, garantindo que cada criança com diabetes tipo 1 cresça com mais autonomia, confiança e qualidade de vida”, conclui a nota.

