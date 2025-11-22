uma parceria com o Jornal Expresso
22/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-11-2025 18:00

Ribafria e Pereiro de Palhacana lança projecto para combater a solidão dos idosos

Ribafria e Pereiro de Palhacana lança projecto para combater a solidão dos idosos
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projecto “Amigos por Perto” pretende combater a solidão dos idosos através de visitas e apoio de voluntários.

A União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana vai avançar com o projecto “Amigos por Perto”, uma iniciativa dedicada à população sénior, sobretudo àqueles que vivem sozinhos ou se encontram mais isolados. O objectivo passa por combater a solidão e promover o envelhecimento activo através de visitas regulares e momentos de convívio.
O projecto assenta na participação de voluntários da comunidade, que serão responsáveis por acompanhar os seniores, oferecendo companhia, escuta e pequenos gestos que podem fazer a diferença no dia-a-dia.
A união das freguesias apela à colaboração dos habitantes, quer através da inscrição como voluntários, quer sinalizando idosos que possam beneficiar deste apoio.
Qualquer pessoa pode ajudar, disponibilizando tempo para visitas ou indicando casos de idosos isolados na área geográfica da freguesia.
“Amigos por Perto” pretende ser, nas palavras da autarquia, “um gesto de amizade capaz de tornar a vida de alguém mais feliz”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar