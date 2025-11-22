Sociedade | 22-11-2025 18:00
Sessão de informação para consumidores idosos no Salão Paroquial de Ota
foto ilustrativa - foto dr
A iniciativa pretende esclarecer temas relacionados com burlas, vendas agressivas, contratos de crédito e prazos de reclamação.
O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Alenquer (SMIC) vai promover, em conjunto com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, mais uma sessão de informação destinada aos consumidores idosos.
A acção está marcada para o dia 15 de Dezembro, às 10h00, no Salão Paroquial de Ota, e tem como objectivo esclarecer temas como vendas agressivas e contratos de crédito, burlas, comportamentos a adoptar e prazos de reclamação.
A participação na sessão é gratuita, mas requer inscrição prévia através do formulário disponível online.
