Sessão de informação para consumidores idosos no Salão Paroquial de Ota

O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Alenquer (SMIC) vai promover, em conjunto com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, mais uma sessão de informação destinada aos consumidores idosos.

A acção está marcada para o dia 15 de Dezembro, às 10h00, no Salão Paroquial de Ota, e tem como objectivo esclarecer temas como vendas agressivas e contratos de crédito, burlas, comportamentos a adoptar e prazos de reclamação.

A participação na sessão é gratuita, mas requer inscrição prévia através do formulário disponível online.