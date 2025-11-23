Detido em Azambuja suspeito de maus-tratos psicológicos contra ex-companheira

A Guarda Nacional Republicana de Rio Maior constituiu como arguido um homem de 38 anos por violência doméstica contra a ex-companheira, na quinta-feira, 20 de Novembro, e apreendeu armas e munições, na Azambuja, disse aquela força de segurança. Os militares da Guarda Nacional Republicana, no decorrer de uma investigação criminal de violência doméstica, apuraram que o suspeito exercia violência psicológica contra a vítima, de 41 anos, refere o comunicado divulgado.

No cumprimento dos dois mandados de busca, um domiciliário e outro num veículo, os militares apreenderam uma pistola, um revólver, 183 munições, uma espingarda, 41 cartuchos e duas armas de pressão de ar, entre outros objectos. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram enviados ao Tribunal Judicial de Santarém, de acordo com o comunicado.