EPDRA celebra protocolo para protecção e cuidados de equídeos em risco

No dia 17 de Novembro, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) foi palco da assinatura de um protocolo no âmbito do bem-estar e da prestação de cuidados a equídeos, no âmbito do Programa Nacional de Proteção de Equídeos em Risco (PNP-ER). O acordo foi formalizado entre a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a associação Provedores do Animal, e a própria EPDRA.

O protocolo visa reforçar a protecção e os cuidados prestados a equídeos em risco, promovendo melhores práticas de bem-estar animal no país e consolidando a articulação entre entidades públicas e associações especializadas nesta área.