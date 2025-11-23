uma parceria com o Jornal Expresso
23/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-11-2025 15:00

EPDRA celebra protocolo para protecção e cuidados de equídeos em risco

cavalo hipismo
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes assinou no dia 17 de Novembro um protocolo para reforçar a protecção e os cuidados a equídeos em risco, no âmbito do Programa Nacional de Protecção de Equídeos em Risco, com a participação de autoridades e entidades ligadas ao bem-estar animal.

No dia 17 de Novembro, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) foi palco da assinatura de um protocolo no âmbito do bem-estar e da prestação de cuidados a equídeos, no âmbito do Programa Nacional de Proteção de Equídeos em Risco (PNP-ER). O acordo foi formalizado entre a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a associação Provedores do Animal, e a própria EPDRA.
O protocolo visa reforçar a protecção e os cuidados prestados a equídeos em risco, promovendo melhores práticas de bem-estar animal no país e consolidando a articulação entre entidades públicas e associações especializadas nesta área.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar