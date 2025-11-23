Sociedade | 23-11-2025 15:00
EPDRA celebra protocolo para protecção e cuidados de equídeos em risco
foto ilustrativa
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes assinou no dia 17 de Novembro um protocolo para reforçar a protecção e os cuidados a equídeos em risco, no âmbito do Programa Nacional de Protecção de Equídeos em Risco, com a participação de autoridades e entidades ligadas ao bem-estar animal.
No dia 17 de Novembro, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) foi palco da assinatura de um protocolo no âmbito do bem-estar e da prestação de cuidados a equídeos, no âmbito do Programa Nacional de Proteção de Equídeos em Risco (PNP-ER). O acordo foi formalizado entre a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a associação Provedores do Animal, e a própria EPDRA.
O protocolo visa reforçar a protecção e os cuidados prestados a equídeos em risco, promovendo melhores práticas de bem-estar animal no país e consolidando a articulação entre entidades públicas e associações especializadas nesta área.
