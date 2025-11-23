Sociedade | 23-11-2025
Está aberta a época natalícia em Rio Maior
As iluminações de Natal na cidade de Rio Maior e nas Marinhas do Sal foram ligadas na tarde de sábado, 22 de Novembro, dando início ao programa de animação que vai decorrer durante a quadra festiva que se aproxima.
As iluminações de Natal na cidade de Rio Maior e nas Marinhas do Sal foram ligadas na tarde de sábado, 22 de Novembro, dando início ao programa de animação que vai decorrer durante a quadra festiva que se aproxima. Uma das principais atracções continua a ser os Presépios de Sal, em exposição junto às salinas
O momento foi assinalado pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, não tendo faltado a música do Coimbra Gospel Choir e dois espectáculos de fogo de artificio que animaram as centenas de pessoas que, apesar do frio, presenciaram os dois momentos.
FOTOS – CM Rio Maior
