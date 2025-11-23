uma parceria com o Jornal Expresso
23/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-11-2025 15:00

Polícia encerra estabelecimento de diversão nocturna em Santarém

Polícia encerra estabelecimento de diversão nocturna em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Acção de fiscalização da PSP incidiu sobre o trânsito e estabelecimentos de diversão nocturna.

Uma acção de fiscalização rodoviária levada a cabo pela PSP de Santarém resultou na apreensão de um automóvel, uma detenção por condução em estado de embriaguez, 3 autos de apreensão de documentos e ainda autos de contraordenação por falta de inspecção periódica (1); por falta de seguro de responsabilidade civil válido (1);
por falta de documentos (3); por falta de iluminação em conformidade (2); por alteração de caraterísticas do veículo (4); por condução de veículo com carta caducada (2);
por condução com carta estrangeira mais de 185 dias (1);

A Polícia procedeu ainda à fiscalização de estabelecimentos, tendo determinado a medida cautelar de encerramento provisório por falhas no sistema de videovigilância.
Foram ainda levantados vários autos pela mesma razão. Oito vigilantes foram fiscalizados.

A acção contou com a participação de efectivos de várias valências da PSP de Santarém, apoiados por equipas do Núcleo de Armas e Explosivos, Núcleo de Segurança Privada e Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, bem como do Departamento de Segurança Privada da Direcção Nacional da PSP, tendo incidido sobre a fiscalização rodoviária, fiscalização de estabelecimentos de diversão nocturna diversos e a verificação de situações documentais e administrativas de estrangeiros.

A PSP informa que continuará a realizar acções regulares e articuladas em todo o distrito, reforçando a prevenção da criminalidade, a segurança rodoviária e o cumprimento da lei.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar