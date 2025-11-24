Associação de Reformados do Tramagal é exemplo de dinamismo e da importância de cuidar do outro

A Associação de Reformados do Tramagal conta actualmente com mais de duas centenas de sócios e dezenas de alunos na sua universidade sénior; tem grupo de cantares, cavaquinhos, aulas de português para estrangeiros, entre outras actividades. É um exemplo de dinamismo e associativismo no concelho de Abrantes, no entanto, são poucas as pessoas que querem pertencer aos seus órgãos sociais.

Manuel Gonçalves Pio é o presidente da associação e, no dia do almoço de comemoração dos seus 25 anos de actividade, partilhou com O MIRANTE esta realidade. “O balanço da nossa actividade é positivo, mas como em todas as colectividades começa a haver uma certa dificuldade em arranjar pessoas para vir para a direcção. Neste momento é um problema que temos e até ao fim do ano temos de resolver”, revela. A quota anual da associação é de seis euros e existe uma pessoa que vai a casa dos sócios receber. “Eu, como sócio número um e fundador desta associação, enquanto cá me quiserem vou continuar a ajudar. Seja no que for”, vinca.

Manuel Pio conta que a associação surgiu depois de um encontro de dadores de sangue, que decorreu na Soltram, onde era antigamente a pousada dos quadros profissionais da Metalúrgica Duarte Ferreira, explica, acrescentando que o objectivo inicial era apenas criar um lar de convívio e servir refeições aos reformados da metalúrgica. Mais tarde, depois de algumas reuniões, no dia 25 de Outubro de 2000, surgiu a ideia de utilizar o refeitório da Metalúrgica Duarte Ferreira para os encontros da direcção, que é onde actualmente está sediada a associação.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, também marcou presença nas comemorações e destacou o papel social da associação, afirmando que o trabalho de serviço público que desenvolve em prol dos mais velhos é “extraordinário”.