Câmara de Santarém recupera posse da cafetaria do Jardim de São Bento

A Câmara de Santarém recuperou a posse sobre a cafetaria do Jardim de São Bento, nas proximidades da Escola Secundária Sá da Bandeira, que durante anos esteve cedida em direito de superfície a um privado. Ao longo das últimas duas décadas o estabelecimento funcionou intermitentemente, tendo sido explorado por diversas gerências. Está encerrado há alguns meses e foi alvo de vandalismo, encontrando-se entaipado.



“Depois de décadas marcadas por uma má decisão que entregou o direito de superfície por 50 anos a um privado, conseguimos finalmente recuperar a titularidade deste imóvel que é tão especial para todos nós. Agora temos a oportunidade de devolver este miradouro à cidade: um espaço público bonito, acolhedor e digno, onde as famílias de Santarém e os nossos visitantes possam desfrutar de uma vista verdadeiramente magnífica”, referiu João Leite.