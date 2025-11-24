uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 24-11-2025 12:00

Condições para Locais de Abrigo Temporário em Benavente agradam autoridades de saúde

Foto: CM Benavente
As estruturas municipais de Benavente receberam avaliação positiva da Unidade de Saúde Pública da ULS do Estuário do Tejo para acolher Locais de Abrigo Temporário, no âmbito do Plano de Resposta para a Saúde Sazonal - Módulo Inverno 2025-2026.

O Município de Benavente reúne condições consideradas “muito positivas” para a instalação de Locais de Abrigo Temporário (LAT) em situações excepcionais. A conclusão resulta de uma visita técnica realizada ao Pavilhão da Escola Secundária de Benavente e às Camaratas dos Camarinhais, que deixou agradadas as responsáveis da Unidade de Saúde Pública da ULS do Estuário do Tejo.
A deslocação contou com a presença de técnicas da Unidade de Saúde Pública, elementos do serviço municipal de protecção civil e do serviço de acção social, bem como de um dos assessores da presidente da câmara ligado ao Gabinete de Apoio (GAP). O objectivo passou por avaliar a resposta do concelho no âmbito do Plano de Resposta para a Saúde Sazonal – Módulo Inverno 2025-2026.
Este plano, elaborado pelo Ministério da Saúde, define medidas para prevenir e minimizar riscos associados às variações sazonais, como por exemplo episódios de frio extremo, surtos de doenças respiratórias e outras ameaças que afectam sobretudo os grupos mais vulneráveis em diferentes épocas do ano, como o Inverno e o Verão.

