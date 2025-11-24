Sociedade | 24-11-2025 12:00
Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria
foto ilustrativa
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue na quarta-feira, 26 de Novembro, das 15h00 às 19h30, na sua sede.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue na quarta-feira, 26 de Novembro, das 15h00 às 19h30, na sua sede, sita na Avenida Antero de Quental, Loja 1D Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.
“Salientamos que todos os grupos sanguíneos são essenciais e apelamos à participação de todos os que possam doar sangue. Esta é uma altura crítica do ano em termos de reservas de sangue, sendo fundamental que cada potencial dador contribua”, refere a organização.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar