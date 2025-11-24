Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue na quarta-feira, 26 de Novembro, das 15h00 às 19h30, na sua sede.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue na quarta-feira, 26 de Novembro, das 15h00 às 19h30, na sua sede, sita na Avenida Antero de Quental, Loja 1D Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.



“Salientamos que todos os grupos sanguíneos são essenciais e apelamos à participação de todos os que possam doar sangue. Esta é uma altura crítica do ano em termos de reservas de sangue, sendo fundamental que cada potencial dador contribua”, refere a organização.