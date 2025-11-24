Dois detidos sem carta durante operação na EN10 em Alhandra

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, deteve na terça-feira, 19 de Novembro, um homem de 19 anos e uma mulher de 33 anos, suspeitos do crime de condução sem habilitação legal. As detenções ocorreram durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada na EN 10, na freguesia de Alhandra. Segundo comunicado da polícia, ao longo da acção foram fiscalizadas quatro dezenas de viaturas. Entre elas encontravam-se os veículos conduzidos pelos dois suspeitos. Após a ordem de paragem, a verificação documental permitiu apurar que nenhum deles possuía carta de condução válida, circunstância que motivou a sua detenção imediata. Os indivíduos foram posteriormente libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.