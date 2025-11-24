Espólio de Gonçalo Ribeiro Telles está a ser disputado por várias instituições

O futuro do espólio documental de Gonçalo Ribeiro Telles, composto por cerca de 200 metros lineares de livros, projectos e documentos de investigação acumulados ao longo de décadas, permanece num impasse que pode custar a Coruche a instalação daquele que seria um dos mais relevantes arquivos do país na área do ambiente. A família do arquitecto mantém, desde o início do processo, o desejo de ver a biblioteca instalada na vila, onde Ribeiro Telles tem raízes profundas, mas o município ainda não apresentou um espaço capaz de acolher a totalidade do acervo.

Os contactos entre a família e o município de Coruche começaram em 2023. À partida, em cima da mesa, pelo menos três destinos possíveis para o espólio foram equacionados: Coruche; a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa; e a Universidade de Évora. Para a família, e para o próprio arquitecto, Coruche é o local desejado. Contudo, a falta de condições físicas tem sido um obstáculo no processo de decisão.

A vereadora Susana Cruz, que transita do anterior executivo socialista para o actual, confirma que a câmara continua a procurar soluções técnicas e de espaço para receber o arquivo. “Tem existido contacto com a família e há muito interesse em acolher o espólio, mas precisamos de um espaço à altura da sua grandiosidade”, afirma, lembrando que as hipóteses, como o Observatório da Cortiça ou o Centro Local de Aprendizagem se revelaram demasiado pequenas. A autarquia chegou a ponderar acolher apenas a parte do espólio relacionada com Coruche, mas não passou de uma hipótese que não vingou. “Queremos receber o espólio completo”, reforça a vereadora.

Apesar dessas tentativas, outras instituições continuam a manifestar interesse em albergar o espólio do arquitecto. A Universidade de Évora tem já marcada uma reunião da equipa reitoral para definir onde instalar o acervo, sinal de que o processo pode ganhar novos contornos em breve.

Dionísio Mendes, vereador sem pelouros eleito pelo movimento Volta Coruche, teme que a demora resulte na perda definitiva do espólio para Évora e critica a falta de resposta municipal. Considera que a família “não tem a sensação de que a câmara tenha uma solução credível” e alerta que a fragmentação do arquivo “não faz sentido nenhum”, especialmente quando está em causa um património de relevância nacional. Para o vereador na oposição e antigo presidente da autarquia entre 2001 e 2013, a instalação da biblioteca de Ribeiro Telles poderia assumir-se como um “projecto âncora” para o concelho, capaz de reforçar a ligação à investigação científica nas áreas do montado, do sobreiro e da cortiça.