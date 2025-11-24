Sociedade | 24-11-2025 12:03
Estrada do Poço do Reto em Santarém fechada ao trânsito
FOTO – Facebook João Teixeira Leite
Via que liga o Campo Infante da Câmara à EN3 foi interdita temporariamente ao trânsito para realizar obras de contenção de um talude.
A Rua do Poço do Reto, que liga o Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, à Estrada Nacional 3 foi interdita ao trânsito na manhã desta segunda-feira, 24 de Novembro, devido a trabalhos de reparação de um talude. “O mau tempo provocou o deslizamento do talude, tornando necessária a construção de um muro de suporte para garantir a estabilidade da via”, informou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar