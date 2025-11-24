Estrada do Poço do Reto em Santarém fechada ao trânsito

Via que liga o Campo Infante da Câmara à EN3 foi interdita temporariamente ao trânsito para realizar obras de contenção de um talude.

A Rua do Poço do Reto, que liga o Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, à Estrada Nacional 3 foi interdita ao trânsito na manhã desta segunda-feira, 24 de Novembro, devido a trabalhos de reparação de um talude. “O mau tempo provocou o deslizamento do talude, tornando necessária a construção de um muro de suporte para garantir a estabilidade da via”, informou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.



