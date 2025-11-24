Sociedade | 24-11-2025 12:05
Eucaliptal está a dar lugar a floresta de sobreiros e medronheiros na Meia Via
Eucaliptal foi arrancado e está a ser reconvertido numa área florestal de base autóctone. Reconversão pretende reduzir o risco de incêndio e aumentar a biodiversidade.
Arrancou a fase final da reconversão florestal em curso na zona da Meia Via, concelho de Torres Novas, com a plantação de cerca de 2.300 sobreiros e medronheiros, espécies nativas adaptadas às condições da região e fundamentais para a criação de ecossistemas mais resilientes, informa a Câmara de Torres Novas a propósito do Dia da Floresta Autóctone, que se celebra a 23 de Novembro.
A intervenção, explica o município, insere-se num projecto de recuperação ecológica de um antigo eucaliptal de cerca de quatro hectares, que tem vindo a ser transformado numa área florestal de base autóctone. Após os trabalhos de abate, remoção de touças e preparação dos solos, inicia-se agora a instalação das novas espécies.
Esta reconversão, destaca a autarquia, pretende reduzir o risco de incêndio, aumentar a biodiversidade, valorizar o uso sustentável do território e alinhar o concelho com as metas nacionais e europeias de adaptação às alterações climáticas. A aposta em espécies nativas, como o sobreiro e o medronheiro, procura garantir uma floresta mais equilibrada, com maior capacidade de regeneração e contributo para o sequestro de carbono.
