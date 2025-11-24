Fugiu aos polícias em Vila Franca de Xira e escondeu-se no banco do carro
Homem fortemente alcoolizado e sem carta de condução foi apanhado ao volante. Depois de ser detido ainda empurrou um polícia para fugir a pé pelas ruas da cidade. Vai aguardar julgamento em liberdade.
Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Vila Franca de Xira por conduzir embriagado, sem carta de condução e por ter tentado enganar os polícias. De acordo com a PSP, o caso aconteceu quando uma patrulha detectou uma condução irregular na cidade. Os polícias deram ordem de paragem ao condutor, que não só a desrespeitou como acelerou o veículo na tentativa de se furtar à fiscalização. Após nova ordem, o suspeito acabou por imobilizar o carro alguns metros depois, deslocando-se rapidamente para o banco traseiro para simular que não era o condutor.
Confrontado com o pedido de identificação e documentos da viatura, o homem alegou não estar ao volante, apesar dos agentes o terem visto a conduzir. Acabou por admitir que não possuía carta de condução, motivo pelo qual foi detido.
Os agentes da polícia, ao detectarem um forte cheiro a álcool no carro, submeteram o homem ao teste de alcoolemia, que revelou uma taxa de 1,25 g/l, valor bem acima do limite legal, que se situa nos 0,5g/l. No momento em que foi informado de que seria algemado e transportado para a esquadra, o indivíduo empurrou um dos polícias e tentou fugir a pé, acabando por ser interceptado poucos metros depois.
Foi encaminhado para as salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, onde aguardou apresentação a um juiz. Vai aguardar julgamento com termo de identidade e residência.