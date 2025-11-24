Fugiu aos polícias em Vila Franca de Xira e escondeu-se no banco do carro

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Vila Franca de Xira por conduzir embriagado, sem carta de condução e por ter tentado enganar os polícias. De acordo com a PSP, o caso aconteceu quando uma patrulha detectou uma condução irregular na cidade. Os polícias deram ordem de paragem ao condutor, que não só a desrespeitou como acelerou o veículo na tentativa de se furtar à fiscalização. Após nova ordem, o suspeito acabou por imobilizar o carro alguns metros depois, deslocando-se rapidamente para o banco traseiro para simular que não era o condutor.

Confrontado com o pedido de identificação e documentos da viatura, o homem alegou não estar ao volante, apesar dos agentes o terem visto a conduzir. Acabou por admitir que não possuía carta de condução, motivo pelo qual foi detido.

Os agentes da polícia, ao detectarem um forte cheiro a álcool no carro, submeteram o homem ao teste de alcoolemia, que revelou uma taxa de 1,25 g/l, valor bem acima do limite legal, que se situa nos 0,5g/l. No momento em que foi informado de que seria algemado e transportado para a esquadra, o indivíduo empurrou um dos polícias e tentou fugir a pé, acabando por ser interceptado poucos metros depois.

Foi encaminhado para as salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, onde aguardou apresentação a um juiz. Vai aguardar julgamento com termo de identidade e residência.

