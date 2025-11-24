uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 24-11-2025 16:44

GNR de Santarém regista 32 detenções e 106 acidentes rodoviários em uma semana

Numa operação realizada entre os dias 17 e 23 de Novembro, o Comando Territorial da GNR de Santarém deteve 32 pessoas, destacando-se acções de combate à criminalidade e fiscalização rodoviária.

O Comando Territorial de Santarém da GNR divulgou o balanço da actividade operacional que decorreu entre 17 e 23 de Novembro. Durante este período foram efectuadas 32 detenções, das quais 12 por condução sob o efeito do álcool, 5 por desobediência, 4 por condução sem carta, 2 por crimes relacionados com caça, 1 por tráfico de droga e 1 por detenção de armas proibidas.
A nível rodoviário há a registar 106 acidentes, números que reforçam a importância do trabalho de prevenção e fiscalização realizado diariamente pelas forças de segurança. Foram ainda registados 487 actos de contraordenação rodoviária, dos quais 68 por falta de inspecção, 36 relacionadas com tacógrafos, 21 por falta de seguro, 19 por excesso de peso e 17 por uso indevido do telemóvel durante a condução.
