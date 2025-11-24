Hospital Distrital de Santarém comemora 40 anos de cuidado e inovação

As Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: Cuidar com História”, decorreram nos dias 14 e 15 de Novembro no Convento de São Francisco, em Santarém, para assinalar o 40º aniversário do Hospital Distrital de Santarém. Teresa Rodrigues, directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares e directora técnica do Hospital de Santarém, relembrou os seus 20 anos de carreira e apontou direcções para o futuro. A responsável partilhou um testemunho marcado pela emoção, onde destacou as quatro décadas de evolução do hospital e os desafios que enfrentam no presente. A médica, que iniciou a sua carreira no Hospital de Santarém em 1986, recordou o companheirismo entre os profissionais e o ambiente familiar que se faz sentir diariamente. Destacou que trabalhou com colegas que considera “mestres de humanidade”, sublinhando que cuidar é um acto de respeito, empatia e entrega. Teresa Rodrigues terminou o seu discurso, partilhando algo que a deixa “muito feliz”: a sua filha também está a iniciar a carreira de médica no Hospital de Santarém e assim vai continuar o seu legado.

Inês Ambrioso, Interna de Medicina Interna, recorda o início da sua carreira, onde diz ter encontrado no Hospital de Santarém “uma verdadeira casa”. Um dos momentos que marcou a cerimónia foi um testemunho, partilhado por Inês Ambrioso, acerca de Beatriz, uma jovem de 27 anos que acompanhou. Foi “um processo clínico exigente” e que a médica descreveu como um “espelho de fé, superação e união”. Inês Ambrioso sublinha que histórias como a de Beatriz reforçam o sentido da missão do hospital e o orgulho que sente em fazer parte do mesmo.

Outro momento marcante foi a intervenção de uma das pediatras com mais anos de serviço na instituição, Aldina Lopes, que chegou a Santarém em 1983 e recordou o seu percurso hospitalar, desde os tempos mais antigos no Hospital de Jesus Cristo até à inauguração do actual Hospital de Santarém. Ao longo do seu discurso, destacou a evolução da Pediatria, a redução da mortalidade infantil em Portugal e o papel fundamental dos profissionais que ajudam a construir o serviço, na qual mencionou ter orgulho em ter sido directora de Pediatria entre 2000 e 2005. Aldina Lopes referiu alguns dos momentos difíceis que passou, desde a criação da noenatologia, o desenvolvimento de novas competências, a modernização das urgências pediátricas e o impacto da pandemia Covid-19.