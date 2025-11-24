uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-11-2025 15:00

Insultou e agrediu bombeiro em Alverca e acabou detido

Polícias tiveram de fazer um cordão de segurança em torno da vítima. Agressor vai ser presente a tribunal.

Um homem de 34 anos foi detido pela PSP em Alverca suspeito da prática de um crime contra a autoridade pública após um episódio de violência que teve início com a agressão a um bombeiro. Segundo explica a Polícia de Segurança Pública, os agentes deslocaram-se ao local dos desacatos após terem sido alertados para a ocorrência. À chegada encontraram o suspeito num estado agressivo e exaltado, adoptando um comportamento hostil face à presença policial. Com o objectivo de restabelecer a ordem e acalmar a situação, os polícias formaram uma barreira de segurança em torno do bombeiro que estava a ser vítima da agressão. Mesmo com a presença policial, o homem ignorou as indicações e advertências dadas pelos agentes e ameaçou verbalmente os elementos da PSP, tendo avançado sobre eles e empurrado os agentes com a intenção de os agredir, o que levou à sua detenção imediata. Vai ser entretanto presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.

