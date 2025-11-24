Requalificação das piscinas municipais do Cartaxo continua a dar que falar

A requalificação do Complexo das Piscinas Municipais do Cartaxo voltou a gerar debate na reunião de câmara, com a vereadora do Chega, Luísa Areosa, a questionar se o investimento – estimado em cerca de três milhões de euros – envolve ganhos reais para o concelho, defendendo que a obra não está virada para o futuro. As dúvidas surgiram na sequência da aprovação de uma ratificação de um procedimento de contratação do projecto, com João Heitor a mencionar que o valor final da empreitada ainda não é conhecido, uma vez que dependerá das propostas a apresentar pelos concorrentes. Contudo, confirmou a intenção de candidatar a obra a fundos europeus, no eixo da eficiência energética do Programa 2030.

A vereadora Luísa Areosa (Chega) aproveitou a ocasião para criticar o investimento, lembrando que a piscina não terá alterações significativas na sua capacidade face ao equipamento existente de há cerca de 30 anos, considerando que a actual infraestrutura já está “sobrelotada”. Para a autarca, esta requalificação não acompanha o crescimento do concelho, sublinhando que “sendo a vossa campanha virada para o futuro, este projecto de 3 milhões não está virado para o futuro, mas sim para o passado. É uma obra que é poucochinho”, disse.

João Heitor rejeitou as críticas, admitindo que o cenário ideal seria a construção de uma piscina maior e com mais valências, mas que tal não é viável dentro da capacidade financeira actual do município. O autarca reforçou ainda que a intervenção foi pensada com rigor, lembrando que “este investimento é de todos os munícipes” e garantindo que a obra avançará nos moldes já definidos. A ratificação do procedimento foi aprovada por maioria, com a abstenção do vereador Ricardo Magalhães (PS) e o voto contra da vereadora do Chega, Luísa Areosa.

Recorde-se que em Julho deste ano, o concurso para a empreitada de Requalificação Energética e Funcional do Complexo das Piscinas Municipais do Cartaxo não teve empresas interessadas ficando por isso deserto. Na altura João Heitor afirmou que o concurso foi lançado por cerca de três milhões de euros de preço base, quando a estimativa do projectista apontava para 2,2 milhões de euros. “Lamentamos obviamente isto. É a primeira vez que temos uma obra deste tamanho em que não há concorrentes”, referiu. As piscinas encerraram ao público em Março de 2022 por graves problemas nos equipamentos de filtragem e no sistema de condutas de água, desencadeados principalmente por falta de manutenção.