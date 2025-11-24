Semana Europeia dos Resíduos leva ambiente à escola e ao rio Sorraia

O concelho de Coruche está a acolher várias acções no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR), que decorre de 24 a 28 de Novembro, apostando na mobilização da comunidade escolar e na sensibilização ambiental no território.

A iniciativa integra-se na maior campanha europeia dedicada à redução, reutilização e reciclagem, promovida pela EWWR - European Week for Waste Reduction.

O município destaca a realização de dois peddy papers temáticos na Escola Secundária de Coruche, envolvendo turmas do ensino secundário em actividades lúdico-pedagógicas dedicadas à prevenção de resíduos, à biodiversidade e à sustentabilidade.

As actividades estão estruturadas em cinco estações temáticas. A primeira, o Tangram do Ambiente, desafia os participantes a resolver problemas que ilustram a importância das escolhas sustentáveis. Segue-se o quebra-cabeças Letras e Palavras, uma sopa de letras destinada à criação de slogans sobre prevenção de resíduos.

A terceira estação apresenta O Jogo do Electrão, uma actividade físico-desportiva que simula a recolha correcta de resíduos, reforçando a circularidade dos materiais. Já o Kit de Construção “Girassol” destaca a relevância da polinização para a biodiversidade, e o Quiz Academia Ponto Verde encerra o percurso com um desafio digital que testa conhecimentos ambientais em três níveis de dificuldade.

Segundo o município, a programação pretende sensibilizar os jovens para o impacto dos resíduos no ambiente, reforçar comportamentos preventivos e consolidar a literacia ambiental através de metodologias participativas que cruzam cooperação, jogo e aprendizagem prática.