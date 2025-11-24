uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-11-2025 17:16

Semana Europeia dos Resíduos leva ambiente à escola e ao rio Sorraia

Semana Europeia dos Resíduos leva ambiente à escola e ao rio Sorraia
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Coruche assinala, entre 24 e 28 de Novembro, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos com iniciativas que envolvem alunos da Escola Secundária e promovem boas práticas ambientais no concelho.

O concelho de Coruche está a acolher várias acções no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR), que decorre de 24 a 28 de Novembro, apostando na mobilização da comunidade escolar e na sensibilização ambiental no território.
A iniciativa integra-se na maior campanha europeia dedicada à redução, reutilização e reciclagem, promovida pela EWWR - European Week for Waste Reduction.
O município destaca a realização de dois peddy papers temáticos na Escola Secundária de Coruche, envolvendo turmas do ensino secundário em actividades lúdico-pedagógicas dedicadas à prevenção de resíduos, à biodiversidade e à sustentabilidade.
As actividades estão estruturadas em cinco estações temáticas. A primeira, o Tangram do Ambiente, desafia os participantes a resolver problemas que ilustram a importância das escolhas sustentáveis. Segue-se o quebra-cabeças Letras e Palavras, uma sopa de letras destinada à criação de slogans sobre prevenção de resíduos.
A terceira estação apresenta O Jogo do Electrão, uma actividade físico-desportiva que simula a recolha correcta de resíduos, reforçando a circularidade dos materiais. Já o Kit de Construção “Girassol” destaca a relevância da polinização para a biodiversidade, e o Quiz Academia Ponto Verde encerra o percurso com um desafio digital que testa conhecimentos ambientais em três níveis de dificuldade.
Segundo o município, a programação pretende sensibilizar os jovens para o impacto dos resíduos no ambiente, reforçar comportamentos preventivos e consolidar a literacia ambiental através de metodologias participativas que cruzam cooperação, jogo e aprendizagem prática.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar