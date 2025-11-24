uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-11-2025 07:00

VFX volta a exigir do Governo obras urgentes em cinco escolas degradadas do concelho

VFX volta a exigir do Governo obras urgentes em cinco escolas degradadas do concelho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Agrupamentos que reúnem as cinco escolas abrangem no total mais de cinco mil alunos que precisam de melhores condições para estudar. Presidente do município diz que avançar para obras nestas escolas é urgente e deve ser uma prioridade.

Realizar obras profundas de reparação e ampliação das escolas básicas dos segundos e terceiros ciclos e secundárias do concelho de Vila Franca de Xira não são uma competência municipal mas o executivo de Fernando Paulo Ferreira (PS) está preocupado com a situação e quer ajudar o Governo a resolver o problema.
A disponibilidade foi deixada na última assembleia municipal pelo presidente do município, que disse estar já em curso o desenvolvimento de alguns dos projectos necessários para as obras poderem avançar. Mas os trabalhos finais, esses, só com dinheiro do Estado e através de contratos programa, como aconteceu com a escola básica e secundária de Vialonga.
“Em cinco escolas básicas e secundárias do nosso concelho o Estado nunca investiu um euro e elas estão em más condições. Não sendo uma competência nossa, decidimos mesmo assim dedicar os últimos 3 anos a estabelecer um acordo de priorização de intervenção nas nossas escolas”, explicou o autarca.
As cinco escolas consideradas de intervenção prioritária por se encontrarem em muito mau estado são de cinco agrupamentos que, ao todo, envolvem uma comunidade escolar superior a cinco mil alunos. São elas a EB23 Soeiro Pereira Gomes em Alhandra; a escola básica do Bom Sucesso em Arcena, Alverca; a escola básica Aristides Sousa Mendes na Póvoa de Santa Iria; a Secundária Alves Redol em Vila Franca de Xira e a escola básica e secundária do Forte da Casa.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar