VFX volta a exigir do Governo obras urgentes em cinco escolas degradadas do concelho

Agrupamentos que reúnem as cinco escolas abrangem no total mais de cinco mil alunos que precisam de melhores condições para estudar. Presidente do município diz que avançar para obras nestas escolas é urgente e deve ser uma prioridade.

Realizar obras profundas de reparação e ampliação das escolas básicas dos segundos e terceiros ciclos e secundárias do concelho de Vila Franca de Xira não são uma competência municipal mas o executivo de Fernando Paulo Ferreira (PS) está preocupado com a situação e quer ajudar o Governo a resolver o problema.

A disponibilidade foi deixada na última assembleia municipal pelo presidente do município, que disse estar já em curso o desenvolvimento de alguns dos projectos necessários para as obras poderem avançar. Mas os trabalhos finais, esses, só com dinheiro do Estado e através de contratos programa, como aconteceu com a escola básica e secundária de Vialonga.

“Em cinco escolas básicas e secundárias do nosso concelho o Estado nunca investiu um euro e elas estão em más condições. Não sendo uma competência nossa, decidimos mesmo assim dedicar os últimos 3 anos a estabelecer um acordo de priorização de intervenção nas nossas escolas”, explicou o autarca.

As cinco escolas consideradas de intervenção prioritária por se encontrarem em muito mau estado são de cinco agrupamentos que, ao todo, envolvem uma comunidade escolar superior a cinco mil alunos. São elas a EB23 Soeiro Pereira Gomes em Alhandra; a escola básica do Bom Sucesso em Arcena, Alverca; a escola básica Aristides Sousa Mendes na Póvoa de Santa Iria; a Secundária Alves Redol em Vila Franca de Xira e a escola básica e secundária do Forte da Casa.

