Alenquer promove rastreios gratuitos ao cancro da pele e oral

O Município de Alenquer, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul, vai realizar uma sessão de rastreios ao cancro da pele e ao cancro oral no próximo dia 29 de Novembro, na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) em Olhalvo.

Os rastreios são gratuitos, mas exigem inscrição prévia através do contacto 910 127 347. A iniciativa decorre entre as 9h00 e as 18h00, no polo de Olhalvo da UCSP, situado na Rua Francisco de Goes, n.º 34.

O município salienta a importância destes rastreios na detecção precoce de doenças oncológicas e incentiva a população a participar nesta iniciativa, que pretende reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce no concelho.