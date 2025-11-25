uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-11-2025 15:00

Alenquer promove rastreios gratuitos ao cancro da pele e oral

rastreios cancro
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa realiza-se dia 29 de Novembro na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados em Olhalvo.

O Município de Alenquer, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul, vai realizar uma sessão de rastreios ao cancro da pele e ao cancro oral no próximo dia 29 de Novembro, na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) em Olhalvo.
Os rastreios são gratuitos, mas exigem inscrição prévia através do contacto 910 127 347. A iniciativa decorre entre as 9h00 e as 18h00, no polo de Olhalvo da UCSP, situado na Rua Francisco de Goes, n.º 34.
O município salienta a importância destes rastreios na detecção precoce de doenças oncológicas e incentiva a população a participar nesta iniciativa, que pretende reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce no concelho.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar