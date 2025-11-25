Bombeiros Voluntários da Barquinha comemoram centenário 

Sessão solene vai contar com a presença do Secretário de Estado da Protecção Civil, Rui Rocha.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha vai comemorar 100 anos no sábado, dia 29 de Novembro. A cerimónia alusiva à efeméride contará com a presença do secretário de Estado da Protecção Civil, Rui Rocha.

Do evento, destaca-se a imposição de condecorações a bombeiros da corporação e um desfile motorizado. Haverá ainda visita ao quartel e inauguração de monumento à Associação, na rotunda junto ao quartel.