uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-11-2025 10:00

Campanha em VFX para promover gestão responsável de resíduos

Campanha em VFX para promover gestão responsável de resíduos
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Está também previsto para 29 de Novembro a realização de novas acções de sensibilização, desta vez junto aos mercados do levante de Alhandra e Alverca do Ribatejo.

O Município de Vila Franca de Xira está novamente associado à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre entre 22 e 30 de Novembro, este ano sob o lema “Liga o Valor, Desliga o Ruído”. A iniciativa pretende reforçar a sensibilização da população para a importância da gestão correcta dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e para a redução do desperdício.
Nos dias 21 e 22 de Novembro foram realizadas duas ações de sensibilização junto da comunidade: a primeira no Mercado do Levante da Póvoa de Santa Iria e a segunda no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira. Durante estas actividades os participantes foram alertados para a existência e utilidade dos ecocentros móveis, estruturas onde é possível depositar resíduos específicos que exigem tratamento adequado, contribuindo para um concelho mais limpo, seguro e sustentável. Em comunicado o município explica que podem ser depositados nestes ecocentros lâmpadas fluorescentes e lâmpadas diversas, utensílios de cozinha, toners e tinteiros, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias, telemóveis e carregadores, radiografias, latas de tinta e CDs, DVDs e outros suportes digitais. Está também previsto para 29 de Novembro a realização de novas acções de sensibilização, desta vez junto ao Mercado do Levante de Alhandra e no Mercado do Levante de Alverca do Ribatejo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar