Campanha em VFX para promover gestão responsável de resíduos

O Município de Vila Franca de Xira está novamente associado à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre entre 22 e 30 de Novembro, este ano sob o lema “Liga o Valor, Desliga o Ruído”. A iniciativa pretende reforçar a sensibilização da população para a importância da gestão correcta dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e para a redução do desperdício.

Nos dias 21 e 22 de Novembro foram realizadas duas ações de sensibilização junto da comunidade: a primeira no Mercado do Levante da Póvoa de Santa Iria e a segunda no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira. Durante estas actividades os participantes foram alertados para a existência e utilidade dos ecocentros móveis, estruturas onde é possível depositar resíduos específicos que exigem tratamento adequado, contribuindo para um concelho mais limpo, seguro e sustentável. Em comunicado o município explica que podem ser depositados nestes ecocentros lâmpadas fluorescentes e lâmpadas diversas, utensílios de cozinha, toners e tinteiros, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias, telemóveis e carregadores, radiografias, latas de tinta e CDs, DVDs e outros suportes digitais. Está também previsto para 29 de Novembro a realização de novas acções de sensibilização, desta vez junto ao Mercado do Levante de Alhandra e no Mercado do Levante de Alverca do Ribatejo.