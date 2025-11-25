Comboios em miniatura pararam em Alverca e receberam centenas de visitantes

Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebrou dez anos da exposição que, há uma década, deu origem ao grupo que hoje reúne perto de duas dezenas de pessoas na cidade. Entusiastas lembram importância da cidade na história da ferrovia nacional.

Uma década depois da primeira edição, a exposição Locomodels Expo regressou a Alverca no último fim de semana para assinalar uma data especial: os 10 anos do Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA). O evento, de entrada gratuita e que tem vindo a crescer desde a primeira edição, reuniu expositores, associações e entusiastas de todo o país no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca.

Luís Antunes, responsável da organização e membro do GMFA, recordou a O MIRANTE o percurso do evento ao longo da última década. “É a terceira vez que organizamos a Loco Models Expo. A primeira foi na Gago Coutinho, a segunda no pavilhão municipal e agora aqui no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca”, explicou. A primeira edição foi, de resto, o pavio que levou à criação do grupo, que hoje reúne quase duas dezenas de membros.

Na edição deste ano, explica o responsável, estiveram expostos quase meio quilómetro de linhas de comboio em miniatura, um dos valores mais altos que a cidade ribatejana já acolheu, com dioramas que recriaram vários cenários nacionais, incluindo a Linha do Tua. “É um diorama na escala 1:1000, tão minucioso que são precisos óculos ou lentes para ver bem tudo o que ali está”, explica o dirigente.

