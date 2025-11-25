uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-11-2025 12:00

Comboios em miniatura pararam em Alverca e receberam centenas de visitantes

Comboios em miniatura pararam em Alverca e receberam centenas de visitantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebrou dez anos da exposição que, há uma década, deu origem ao grupo que hoje reúne perto de duas dezenas de pessoas na cidade. Entusiastas lembram importância da cidade na história da ferrovia nacional.

Uma década depois da primeira edição, a exposição Locomodels Expo regressou a Alverca no último fim de semana para assinalar uma data especial: os 10 anos do Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA). O evento, de entrada gratuita e que tem vindo a crescer desde a primeira edição, reuniu expositores, associações e entusiastas de todo o país no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca.
Luís Antunes, responsável da organização e membro do GMFA, recordou a O MIRANTE o percurso do evento ao longo da última década. “É a terceira vez que organizamos a Loco Models Expo. A primeira foi na Gago Coutinho, a segunda no pavilhão municipal e agora aqui no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca”, explicou. A primeira edição foi, de resto, o pavio que levou à criação do grupo, que hoje reúne quase duas dezenas de membros.
Na edição deste ano, explica o responsável, estiveram expostos quase meio quilómetro de linhas de comboio em miniatura, um dos valores mais altos que a cidade ribatejana já acolheu, com dioramas que recriaram vários cenários nacionais, incluindo a Linha do Tua. “É um diorama na escala 1:1000, tão minucioso que são precisos óculos ou lentes para ver bem tudo o que ali está”, explica o dirigente.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar