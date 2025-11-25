uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-11-2025 18:00

Dádivas de sangue em Santarém e Pernes em Dezembro

Dádivas de sangue em Santarém e Pernes em Dezembro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Casa do Campino e as instalações da GNR, em Santarém, e a Escola D. Manuel I, em Pernes, recebem dádivas de sangue durante o mês de Dezembro.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 5 e 19, entre as 15h00 e as 19h30. Também em Santarém, mas nas instalações da GGNR na Rua Tenente Valadim, vai acontecer outra dádiva de sangue no dia 10 de Dezembro, das 09h00 às 13h00.
Já no dia 14 de Dezembro, é a vez da Escola D. Manuel I, em Pernes, receber nova campanha de recolha de sangue organizada pelo mesmo grupo, a ter lugar entre as 09h00 e as 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar