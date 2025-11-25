Sociedade | 25-11-2025 10:38
Detido em Almeirim por tráfico de estupefacientes
O suspeito fugiu mas acabou por ser interceptado com 26 doses de droga
A GNR de Almeirim deteve um homem de 55 anos por tráfico de estupefacientes, com 26 doses de cocaína acondicionada e um grama de canábis. A apreensão da droga e a detenção ocorreu no âmbito de uma acção de patrulhamento direccionada à prevenção e combate à criminalidade.
Segundo o comando territorial de Santarém, os militares da Guarda abordaram uma viatura conduzida pelo suspeito que se colocou em fuga. A viatura acabou por ser interceptada e foi feita uma revista pessoal de segurança ao condutor e uma busca sumária ao veículo. Além da droga os militares apreenderam 945 euros em numerário e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.
