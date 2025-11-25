Detido em Alverca por uso fraudulento de tacógrafo

A Unidade Nacional de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, a 23 de Novembro, um homem de 38 anos no concelho de Vila Franca de Xira pela prática do crime de falsificação de notação técnica relacionado com o uso fraudulento de um tacógrafo.

A detenção ocorreu durante uma acção de fiscalização rodoviária na localidade de Alverca, quando os militares abordaram o condutor de um veículo pesado de mercadorias e descobriram que este utilizava um cartão de tacógrafo pertencente a outra pessoa. Esta prática permitia ao suspeito exceder os tempos de condução legais e evitar os períodos de repouso obrigatórios, colocando em risco a segurança rodoviária. O tacográfico utilizado fraudulentamente foi apreendido no local. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira para aplicação das medidas de coação e a GNR alerta para a gravidade destes ilícitos, sublinhando que a manipulação de tacógrafos é uma prática perigosa que viola regras europeias sobre tempos de condução, períodos de descanso e limites de velocidade. Estes dispositivos, obrigatórios em veículos pesados de mercadorias e passageiros, registam automaticamente os dados de condução e repouso, garantindo a segurança tanto dos condutores como de outros utentes da via.