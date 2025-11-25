Estrada de Coruche reabilitada reforça ligação entre Ponte de Sor e Chamusca

A reabilitação da Estrada de Coruche está oficialmente concluída, marcando o fim de uma intervenção considerada essencial para a coesão territorial entre os municípios de Ponte de Sor e Chamusca.

A obra representou um investimento próximo dos 730 mil euros e abrangeu uma extensão aproximada de quatro quilómetros, entre o cruzamento com a N243 e o limite do distrito de Santarém.

A intervenção integrou operações de terraplenagem, melhoria da drenagem, renovação de infraestruturas enterradas, aplicação de novas camadas de pavimento e implementação de sinalização e medidas de segurança rodoviária.

O resultado, segundo a empresa a quem foi adjudicada a obra, traduz-se numa via mais segura e funcional, com ganhos significativos para residentes, trabalhadores e todos os que dependem diariamente desta ligação para serviços essenciais.

A obra encerra também um ciclo de cooperação entre os municípios de Ponte de Sor e Chamusca, reafirmando a importância da Estrada de Coruche para a população de Foros de Arrão e para o desenvolvimento do território.