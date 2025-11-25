Mau tempo provocou deslizamentos de terras e inundações em VFX

Inundações de vias, quedas de árvores e deslizamentos foram as principais consequências da passagem da depressão Cláudia pelo concelho de Vila Franca de Xira a 12 de Novembro, refere balanço da Protecção Civil Municipal.

Em comunicado o município explica que a depressão provocou um total de 35 ocorrências no concelho, entre as quais se destacam 22 inundações causadas por precipitação intensa, quatro quedas de árvores, três limpezas e sinalização de vias, dois deslizamentos de terras, duas quedas de elementos de edifícios, um desentupimento e uma queda de muro. Para fazer face às situações estiveram envolvidos 120 bombeiros, apoiados por 34 veículos dos corpos de bombeiros do concelho, incluindo seis elementos e três viaturas da Proteção Civil, além dos serviços municipais e das forças de segurança, refere o município em comunicado. A depressão motivou a emissão de avisos à população de chuva e vento forte, de níveis amarelo e laranja, e levou à activação do Plano Prévio de Intervenção para as Condições Meteorológicas Adversas no dia 12 de Novembro. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, destaca a actuação eficaz e constante das corporações de bombeiros, sublinhando também a melhoria na coordenação de meios humanos e materiais desde a entrada em funcionamento da Central Municipal de Operações de Socorro, no início de Outubro.