Número de vítimas femininas apoiadas pela APAV aumentou nos últimos dois anos

O número de vítimas femininas apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) aumentou mais de 11% nos últimos três anos, a maioria (85%) por violência doméstica. Estes números contrariam a expectativa de descida ou estabilidade dos valores por parte da associação. No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se celebra a 25 de Novembro, foram partilhados dados pela APAV revelando que, entre 2022 e 2024, a APAV acompanhou 36.489 vítimas do género feminino.

Estes números correspondem a 11.410 vítimas em 2022, 12.398 em 2023 e 12.681 em 2024, salientando um aumento progressivo ao longo dos anos de 11,1%. Durante o mesmo período, a APAV registou 70.179 crimes e formas de violência, um aumento de mais de 10% entre 2022 e 2024.

Em média, a APAV apoia 20 mulheres por dia com idades entre os 18 e os 64 anos, esta que é a faixa etária que representa 60% das vítimas. No que diz respeito ao tempo de vitimação, 28,2% das mulheres recorrem à APAV após dois a seis anos de violência contínua. Relativamente à apresentação de queixa ou denúncia, 53,3% das vítimas formalizaram o processo junto das autoridades, enquanto 34,9% não o fizeram. Os dados mostram que em 70% dos casos o agressor é homem, com idade entre os 26 e 55 anos (29,7%), que está ou esteve numa relação de proximidade com a vítima (47,8%).