Sociedade | 25-11-2025 11:29
Obras no Mercado Municipal de Santarém custaram mais um milhão que o previsto
A empreitada de requalificação e remodelação do Mercado Municipal de Santarém arrastou-se no tempo e os custos dispararam, como já se antevia. A conta final aponta para um valor de 3,2 milhões de euros, um milhão acima do inicialmente previsto.
A conta final da empreitada de requalificação e remodelação do Mercado Municipal de Santarém cifrou-se em mais de 3,2 milhões de euros, já com IVA incluído. Um valor bastante acima do previsto quando a obra foi adjudicada, em 2019, que previa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros. A conta final da empreitada, no valor de 3.052.146€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de € 3.235.275€, foi aprovada pelo executivo camarário na reunião de 24 de Novembro.
Os vereadores Pedro Ribeiro (PS) e Pedro Correia (Chega) salientaram que finalmente ficou a saber-se quanto custo a intervenção no mercado, com o socialista a recomendar que se aposte na revitalização do espaço e que o mesmo se mantenha sob gestão municipal directa. O presidente da câmara, João Leite (PSD), referiu que a empresa municipal Viver Santarém, que gere o mercado, está a trabalhar para dar outra dinâmica ao espaço, que se pretende implementar a partir do início do próximo ano.
Notícia mais detalhada na edição semanal de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar