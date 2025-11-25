Obras no Mercado Municipal de Santarém custaram mais um milhão que o previsto

A empreitada de requalificação e remodelação do Mercado Municipal de Santarém arrastou-se no tempo e os custos dispararam, como já se antevia. A conta final aponta para um valor de 3,2 milhões de euros, um milhão acima do inicialmente previsto.

A conta final da empreitada de requalificação e remodelação do Mercado Municipal de Santarém cifrou-se em mais de 3,2 milhões de euros, já com IVA incluído. Um valor bastante acima do previsto quando a obra foi adjudicada, em 2019, que previa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros. A conta final da empreitada, no valor de 3.052.146€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de € 3.235.275€, foi aprovada pelo executivo camarário na reunião de 24 de Novembro.

Os vereadores Pedro Ribeiro (PS) e Pedro Correia (Chega) salientaram que finalmente ficou a saber-se quanto custo a intervenção no mercado, com o socialista a recomendar que se aposte na revitalização do espaço e que o mesmo se mantenha sob gestão municipal directa. O presidente da câmara, João Leite (PSD), referiu que a empresa municipal Viver Santarém, que gere o mercado, está a trabalhar para dar outra dinâmica ao espaço, que se pretende implementar a partir do início do próximo ano.

