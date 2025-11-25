Pais de alunos da escola do Bom Sucesso pedem obras urgentes para problemas antigos

Associação de pais lançou alerta aos vereadores do município pedindo obras urgentes que acabem com vários problemas da escola básica do Bom Sucesso, inaugurada em 1997 e que tem mais de 665 alunos. Assunto foi um dos temas discutidos na reunião de câmara de VFX que se realizou ao final da tarde de segunda-feira, 24 de Novembro.

Sempre que chove com mais intensidade o quadro eléctrico da Escola Básica dos segundos e terceiros ciclos do Bom Sucesso, em Alverca, dispara e deixa várias turmas sem poder aulas. Este é um dos vários problemas de uma escola que pais, professores e auxiliares há muito dizem precisar de obras urgentes. Obras que acabem, por exemplo, com estores partidos que não funcionem, com infiltrações de água que pingam no chão, torneiras partidas, portas que não fecham e bolores em vários espaços.

Na última semana vários pais, representantes da associação de pais, escreveram aos vereadores do município pedindo obras urgentes e dando nota das preocupações com a degradação das infraestruturas da escola. Problemas que classificaram de relevante importância. “O previsível agravamento das condições climatéricas e típicas do outono e inverno promete continuar a agravar o problema do quadro eléctrico. Isto tem um grande impacto nas aprendizagens dos alunos, que ficam comprometidas pelo impacto da suspensão das aulas, espaços húmidos e piso escorregadio”, alertou Rita Antunes, da coligação Nova Geração (PSD/IL). Os pais pedem que a câmara possa atempadamente corresponder às responsabilidades de inspeccionar e melhorar os espaços escolares que consideram ainda não estarem feitos nem concluídos. “A escola do Bom Sucesso não é a que os alunos, professores e famílias merecem e querem um espaço seguro em que a energia de todos se concentre nas aprendizagens e no desenvolvimento integrado das crianças”, apelou a autarca. Também Cláudia Martins, da CDU, se manifestou preocupada com a situação.

