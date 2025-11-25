Polícia fiscaliza uma centena de condutores em Alverca do Ribatejo

A Polícia de Segurança Pública fiscalizou mais de uma centena de viaturas na Estrada Nacional 116 em Alverca do Ribatejo e levantou 26 autos de contraordenação, numa operação que visou travar comportamentos perigosos e reforçar a segurança dos condutores. A acção, conduzida pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP através da Divisão de Vila Franca de Xira, decorreu no dia 20 de Novembro, ao quilómetro 34 da EN116, na freguesia de Alverca do Ribatejo, no âmbito do compromisso contínuo de prevenção de acidentes e fiscalização do cumprimento das normas de trânsito. No total, segundo a PSP, foram verificadas 113 viaturas, resultando na elaboração de 26 autos por diversas infrações, entre as quais se incluem falta de seguro válido, um por não utilização do cinto de segurança, outro por condução sem habilitação legal (embora sem detenção), um auto referente a tacógrafos, três por ausência de iluminação da viatura, seis por desobediência à sinalização vertical, um por falta de colete de visibilidade, um por falta de triângulo, outro por chapa de matrícula danificada, um outro condutor por extintor fora da validade, quatro por falta de documentos e quatro por pneumáticos irregulares. A PSP salienta que estas operações são cruciais para promover hábitos de condução mais seguros e garantir o cumprimento das leis de trânsito, contribuindo para o bem-estar de todos os utentes da via. A força policial reafirma ainda que continuará a realizar iniciativas semelhantes para manter a ordem nas estradas e mitigar riscos associados a conduções perigosas que colocam em causa a segurança dos demais utilizadores.