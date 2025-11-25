Sociedade | 25-11-2025 10:51
Prisão para suspeito de assaltos a residência em Santarém detido em Aveiro
Suspeito foi detido no âmbito da investigação por um furto em residência no concelho de Lisboa que decorria há cerca de três meses.
Um homem detido pela GNR de Aveiro no âmbito de uma investigação por furto em residência, no concelho Lisboa, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou aquela força de segurança. Segundo a Guarda, o homem, que está referenciado por crimes de roubo na via pública e em residências, em diversos pontos do país, nomeadamente Santarém, Leiria e Setúbal, foi detido no âmbito da investigação por um furto em residência no concelho de Lisboa que decorria há cerca de três meses.
Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito, de 31 anos, foi presente no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa. "A investigação culminou no cumprimento de um mandado de detenção e um mandado de busca, no decorrer do qual foram apreendidos objectos relacionados com os furtos e 1.565 euros em numerário", refere a mesma nota.
