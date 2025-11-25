uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Sociedade | 25-11-2025 12:00

SMAS de VFX voltam a receber selo de qualidade exemplar da água para consumo

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do concelho de Vila Franca de Xira foram novamente distinguidos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) com o “Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”. É o terceiro ano consecutivo em que aquela entidade recebe este reconhecimento que foi atribuído apenas a 72 entidades a nível nacional.
Em comunicado o município refere que a distinção reforça a consistência e o elevado nível de responsabilidade dos SMAS de VFX na gestão do serviço de abastecimento público. Segundo a ERSAR, o galardão resulta do cumprimento rigoroso dos parâmetros de segurança, higiene e qualidade da água, reflectindo o esforço técnico e operacional desenvolvido diariamente, desde a análise e controlo laboratorial à manutenção e monitorização permanente das redes.
Em 2025, o número de entidades premiadas diminuiu de 83 para 72, devido ao aumento da exigência dos critérios de avaliação, o que torna a renovação da distinção ainda mais significativa. Para a ERSAR, os SMAS de VFX continuam a demonstrar padrões elevados de desempenho e uma monitorização eficaz em todas as etapas do processo de abastecimento. A cerimónia de entrega dos certificados decorreu a 18 de Novembro, integrada no ENEG 2025 - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, realizado no Europarque em Santa Maria da Feira. O município de Vila Franca de Xira esteve representado pelo presidente do conselho de administração dos SMAS, o vereador Arlindo Dias, que recebeu a distinção em nome da entidade.
