26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-11-2025 16:04

Câmara de Alenquer distribui pelouros do executivo socialista
O presidente João Nicolau coordena finanças, planeamento estratégico e comunicação. O vice-presidente Paulo Matias assume obras, manutenção e Protecção Civil. Cláudia Luís mantém educação, cultura e juventude, enquanto os vereadores da oposição não têm pelouros.

A Câmara Municipal de Alenquer emitiu já o despacho com a distribuição de funções e pelouros do executivo socialista.
O presidente do município, João Nicolau, coordena a administração das finanças municipais, a contratação pública, o planeamento estratégico e a gestão dos programas de apoio comunitários e nacionais. Ficou ainda responsável pela comunicação e marketing, planeamento, trânsito e mobilidade, habitação, operações urbanísticas particulares, requalificação e reabilitação urbana e, entre outras competências, pela fiscalização municipal e desmatação de terrenos.
O vice-presidente, Paulo Matias, é encarregado da gestão das obras municipais e das obras por administração directa, da manutenção de vias e calçadas, da gestão do Gabinete de Apoio às Freguesias, do serviço municipal de Protecção Civil e da coordenação da Polícia Municipal, assumindo ainda a responsabilidade pela manutenção dos espaços públicos, entre outras funções.
A vereadora Cláudia Luís, única que transitou do mandato anterior, mantém as pastas da educação, acção social, juventude, saúde, cultura e turismo. Acresce-lhe a coordenação do desporto, do associativismo, do comércio local e do património cultural, entre outras responsabilidades.
Os vereadores da Coligação Todos, Filipe Rogeiro e Francisco Guerra, não têm pelouros. Sem funções atribuídas permanecem também o vereador Carlos Sequeira, do Chega, e o independente Tiago Pedro.
