Sociedade | 26-11-2025 16:32
Colisão entre trotinete e carro faz um ferido em Rio Maior
Acidente ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira, 26 de Novembro, na Rua das Taipas em Rio Maior.
Uma pessoa ficou ferida, na tarde desta quarta-feira, 26 de Novembro, na sequência de uma colisão entre a trotinete em que seguia e um carro, na Rua das Taipas, em Rio Maior, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo.
Segundo a mesma fonte a vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi assistida no local. O alerta foi dado ao início da tarde e para o local foram mobilizados sete operacionais dos Bombeiros de Rio Maior apoiados por duas viaturas.
