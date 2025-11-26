uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-11-2025 16:32

Colisão entre trotinete e carro faz um ferido em Rio Maior

FOTO DR
Acidente ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira, 26 de Novembro, na Rua das Taipas em Rio Maior.

Uma pessoa ficou ferida, na tarde desta quarta-feira, 26 de Novembro, na sequência de uma colisão entre a trotinete em que seguia e um carro, na Rua das Taipas, em Rio Maior, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo.
Segundo a mesma fonte a vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi assistida no local. O alerta foi dado ao início da tarde e para o local foram mobilizados sete operacionais dos Bombeiros de Rio Maior apoiados por duas viaturas.
