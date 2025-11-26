Detido em Santarém membro de rede internacional de tráfico de droga

A Polícia Judiciária já tinha apreendido 320 quilos de folhas de canábis e diversos automóveis, durante uma investigação que durava desde o início deste ano.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Santarém, um homem de 41 anos suspeito da autoria dos crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais, com âmbito transnacional, numa investigação que decorre desde Janeiro de 2025. O detido, com antecedentes criminais, foi presente a tribunal e foi sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.

A PJ de Leiria havia apreendido, em Abril último, 320 quilos de folhas de canábis, acondicionados em vácuo e dissimulados na carga de um veículo pesado de mercadorias, que tinham como destino o norte da Europa. Foi também apreendido um veículo pesado de mercadorias e, no âmbito das 13 buscas realizadas, foram apreendidas mais três automóveis de gama alta, uma viatura ligeira de mercadorias, dois motociclos, três localizadores de GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de valor elevado.

Em comunicado, a PJ refere que se trata de uma complexa organização criminosa, com elevados meios técnicos e que actua com recurso a manobras de contravigilância e monitorização das autoridades. “Estes factos causam alarme social, gerando violência e afectando de forma negativa a saúde e bem-estar da comunidade. Potenciam, ainda, outras práticas criminosas, associadas a crimes contra a propriedade e contra as pessoas, além do crime de branqueamento, cujo objectivo é a dissimulação dos proventos obtidos de forma ilícita”, sublinha a Polícia Judiciária.