uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-11-2025 14:21

Detido em Santarém membro de rede internacional de tráfico de droga

Detido em Santarém membro de rede internacional de tráfico de droga
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Polícia Judiciária já tinha apreendido 320 quilos de folhas de canábis e diversos automóveis, durante uma investigação que durava desde o início deste ano.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Santarém, um homem de 41 anos suspeito da autoria dos crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais, com âmbito transnacional, numa investigação que decorre desde Janeiro de 2025. O detido, com antecedentes criminais, foi presente a tribunal e foi sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.
A PJ de Leiria havia apreendido, em Abril último, 320 quilos de folhas de canábis, acondicionados em vácuo e dissimulados na carga de um veículo pesado de mercadorias, que tinham como destino o norte da Europa. Foi também apreendido um veículo pesado de mercadorias e, no âmbito das 13 buscas realizadas, foram apreendidas mais três automóveis de gama alta, uma viatura ligeira de mercadorias, dois motociclos, três localizadores de GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de valor elevado.
Em comunicado, a PJ refere que se trata de uma complexa organização criminosa, com elevados meios técnicos e que actua com recurso a manobras de contravigilância e monitorização das autoridades. “Estes factos causam alarme social, gerando violência e afectando de forma negativa a saúde e bem-estar da comunidade. Potenciam, ainda, outras práticas criminosas, associadas a crimes contra a propriedade e contra as pessoas, além do crime de branqueamento, cujo objectivo é a dissimulação dos proventos obtidos de forma ilícita”, sublinha a Polícia Judiciária.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar