Dia da Oliveira: Abrantes com dois mil hectares de olival ao abandono por desinteresse geracional
Dificuldade em garantir continuidade geracional nas actividades agrícolas tem levado ao abandono dos olivais no concelho de Abrantes. Organização tenta reverter o cenário de abandono dando a possibilidade à população de apadrinhar uma oliveira.
O concelho de Abrantes, amplamente reconhecido pela sua tradição olivícola, sofre com o abandono agrícola, que afecta cerca de 2.000 hectares de olival, o equivalente a 2.800 campos de futebol. O balanço é da Apadrinha Uma Oliveira, organização nascida em Abrantes que a propósito do Dia Mundial da Oliveira, que se assinala a 26 de Novembro, convida a população a apadrinhar uma oliveira.
“É uma oportunidade para lembrar que cada árvore abandonada pode renascer com o apoio da comunidade. A nossa organização pode, assim, ser vista como um gesto de esperança e de compromisso com o futuro”, afirma a responsável de comunicação, Jéssica Oliveira.
Segundo a organização, o abandono dos olivais no concelho de Abrantes resulta, em grande medida, da “dificuldade em garantir continuidade geracional nas actividades agrícolas”. Através da recuperação do olival, a organização não só trabalha para preservar o património natural e a biodiversidade da região, como também está a contribuir para gerar emprego local, fixar população e promover uma economia sustentável a longo prazo, devolvendo valor produtivo e social a uma paisagem que é parte essencial da nossa identidade.
A Apadrinha Uma Oliveira tem como objectivo a recuperação de dez mil oliveiras, a contribuição para a criação de postos de trabalho locais e a prevenção de incêndios na sua área de actuação, através de um conjunto de estratégias e instrumentos que permitem a conservação e a boa utilização dos valores e recursos naturais, culturais e paisagísticos. Até ao momento, destaca a organização, já foram recuperadas quase cinco mil oliveiras com o apoio de mais de 170 padrinhos de diversos pontos do mundo, como França, Alemanha e Estados Unidos América. Neste momento, a organização conta com olival em Mouriscas, Alvega e São Facundo, e ainda no concelho de Sardoal, tendo como objectivo estender-se para outros locais.