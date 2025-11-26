Sociedade | 26-11-2025 16:03
Inês Barroso com mandato suspenso na Câmara de Santarém por razões de saúde
A vereadora da Câmara de Santarém Inês Barroso (PSD) pediu a suspensão de mandato por 60 dias, com efeitos a partir de 5 de Novembro, por razões de saúde.
A vereadora da Câmara de Santarém Inês Barroso (PSD) pediu a suspensão de mandato por 60 dias, com efeitos a partir de 5 de Novembro, por razões de saúde. O assunto foi a conhecimento do executivo na última reunião de câmara. Inês Barroso, segunda da lista da AD à Câmara de Santarém e que também é deputada na Assembleia da República, tem sido substituída na autarquia por Teresa Ferreira, que está a desempenhar as funções a tempo inteiro e com vários pelouros atribuídos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Vale Tejo
26-11-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar