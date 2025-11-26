uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-11-2025 16:03

Inês Barroso com mandato suspenso na Câmara de Santarém por razões de saúde

A vereadora da Câmara de Santarém Inês Barroso (PSD) pediu a suspensão de mandato por 60 dias, com efeitos a partir de 5 de Novembro, por razões de saúde.

A vereadora da Câmara de Santarém Inês Barroso (PSD) pediu a suspensão de mandato por 60 dias, com efeitos a partir de 5 de Novembro, por razões de saúde. O assunto foi a conhecimento do executivo na última reunião de câmara. Inês Barroso, segunda da lista da AD à Câmara de Santarém e que também é deputada na Assembleia da República, tem sido substituída na autarquia por Teresa Ferreira, que está a desempenhar as funções a tempo inteiro e com vários pelouros atribuídos.
