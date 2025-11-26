uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-11-2025 11:39

Loja em Santarém alvo de segundo furto em dois meses durante a madrugada

Depois de partir a porta em vidro com recurso a uma pedra da calçada, assaltante furtou malas da montra no valor de aproximadamente dois mil euros. Esta é a segunda vez, no espaço de dois meses, que o estabelecimento é furtado.

A loja da Cavalinho, situada na Rua Serpa Pinto, no centro histórico de Santarém, foi alvo de novo furto na madrugada de 25 de Novembro, cerca da 01h00, com o assaltante a levar cerca de dois mil euros em artigos da marca. No furto anterior ocorrido em Setembro último foram furtadas 11 malas da marca, das quais oito acabaram por ser recuperadas pela Polícia.
Segundo Susana Russo, funcionária da loja, o assaltante utilizou uma pedra solta da calçada para partir a porta em vidro e entrar no estabelecimento, onde permaneceu pouco tempo, tendo entrado directamente para a monta de onde retirou várias malas de senhora, avaliadas em cerca de dois mil euros. A este prejuízo, inferior ao do furto anterior, soma-se a reparação da porta que ficou danificada.
A O MIRANTE, a funcionária lamenta o sentimento de insegurança sentido no centro histórico de Santarém, sobretudo a partir das 17h00, quando começa a escurecer. Apesar de considerar que a “Polícia faz um excelente trabalho”, defende que é preciso mão pesada da Justiça para que prevaricadores sejam punidos e não voltem ao crime.
Do furto anterior a Polícia de Segurança Pública conseguiu recuperar oito das 11 malas furtadas daquele estabelecimento e identificar a suspeita, que foi detida e constituída arguida, com recurso às câmaras de videovigilância instaladas no centro histórico da cidade. Dessa vez, revela a funcionária, a assaltante foi directamente à caixa registadora “à procura de dinheiro”, mas, como não havia, decidiu levar malas que estavam em exposição junto ao balcão. A PSP está a investigar este novo furto.

