Politécnico de Santarém estreou Feira da Responsabilidade Social

Iniciativa estreou-se este ano e contou com a participação de 24 parceiros na Escola Superior de Educação de Santarém

O Gabinete de Responsabilidade Social do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) organizou a primeira edição da Feira da Responsabilidade Social, que decorreu no dia 25 de Novembro no Auditório da Escola Superior de Educação de Santarém

A Câmara de Santarém esteve representada no evento com o projecto Banco Local de Voluntariado, que tem como objectivos sensibilizar as pessoas para uma cidadania activa e solidária, com envolvimento na resolução de problemas que afectem a sociedade.

A vereadora da Câmara de Santarém com o pelouro do Desenvolvimento Social, Teresa Ferreira, sublinhou a necessidade de haver respostas sociais adequadas para os novos desafios. “A população é carenciada e enfrentamos problemas relacionados com a migração e com a idade. Temos uma população cada vez mais idosa e temos muitas pessoas em situação vulnerável, carenciadas”, referiu a autarca, garantindo que o município estará sempre disponível para apoiar, na medida das suas possibilidades, todas as instituições do sector social.

Teresa Ferreira apontou como muito oportunos os temas escolhidos para debate, como a questão da migração e da literacia financeira, congratulando o IPSantarém pela iniciativa, “porque só em rede e dando muito de todos nós, é que conseguimos efetivamente chegar a quem mais de nós precisa e são muitos”.

A sessão de abertura contou com a participação do presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, da vereadora Teresa Ferreira, de Gonçalo Gil, director executivo do ORSIES, e de Edite Duarte, coordenadora do Gabinete de Responsabilidade Social do IPSantarém.

FOTOS - CM Santarém